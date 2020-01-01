Концерты
От барокко до рока

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

14 июня
воскресенье
18:00
Кафедральный собор

О событии

Гитара и орган — в мире академической музыки сочетание совсем не распространенное. Но о способности органа перевоплощаться в оркестр и обратно — мы слишком хорошо знаем. Она нам и пригодится.

На сцене — Аркадий Резник (гитара) и Федор Строганов (орган). 

Партитуры для оригинального состава, созданные современными композиторами, тоже услышим.

В программе: А. Вивальди, Е. Поплянова, И.С. Бах, Л. Боккерини, Х. Родриго, М. де Фалья, А. Иванов-Крамской, А.К. Жобим, Ф. Строганов, Н. Кошкин