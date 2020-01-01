Открытие Выставки одной картины

Дата и место
|
13 июня
суббота
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
Новая картина из основной экспозиции Третьяковской галереи отправляется на Остров Канта. На месяц.
Написал ее Кузьма Петров-Водкин, которого современники называли «древнерусским иконописцем, попавшим в будущее». В будущем художник испытал влияние кубизма, фовизма, постимпрессионизма.
Розовый натюрморт (1918, холст, масло) зарифмуют с музыкой Московский синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Алексей Пузаков) и титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко. Со стихами — Ирина Купченко и Сергей Кругликов.
В программе: И.С. Бах, М. Березовский, Д. Бортнянский, П. Чайковский, К. Лавренов, М. Котельников, А. Чайковский