Восход солнца | Открытие Третьего Международного фестиваля органистов
О событии
Флориан-Батист Марль-Уврар играет на органе в парижском соборе Сент-Эсташ и умеет пилотировать самолеты. Здесь и там нужен навык импровизации. При озвучивании немого фильма из 20-х он тоже понадобится.
В первый вечер Третьего Международного фестиваля органистов, куда в этом году слетятся 12 музыкантов из 11 стран мира, смотрим "Восход солнца" Фридриха Мурнау. Тапер — лауреат Седьмого Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и титулярный органист одной из последних готических церквей Парижа Флориан-Батист Марль-Уврар.