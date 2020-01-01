Микаэл Таривердиев. Я просто живу

22 мая
пятница
19:00
Кафедральный собор

Как юный Микаэл украдкой читал за роялем, как въехал в институт Гнесиных «на коне», как внезапно получил от прохожего целое состояние, как учился у Хачатуряна, а был принят в Союз композиторов Шостаковичем, как на Рождество не полетел в Париж — узнаем на первом концерте Вениамина Смехова и Алексея Гориболя по книге Микаэла Таривердиева «Я просто живу». Цитаты из книги выбирала Вера Таривердиева.

После концерта купить книгу можно здесь же, в Соборе.

В программе: М.Таривердиев