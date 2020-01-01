Экскурсия из цикла «Другой зоопарк»2026-05-03T11:00:00.000+02:00
О событии
«Прогулка с директором» (экскурсия из цикла «Другой зоопарк»).
Построить современный объект или купить технику, а может, благоустроить территорию или привезти новых животных — кто и как решает, что важнее для зоопарка и куда приложить силы?
Почему нет белых медведей и что нужно, чтобы в Калининграде вновь появились слоны? Как сделать зоопарк безопасным для животных, сотрудников и посетителей? Где берут муравьёв для муравьедов, зачем жирафу педикюр и как уговорить леопарда сдать кровь на анализ?
А также:
- как поймать загулявшего бегемота,
- кто составляет павлинам компанию в «свободном полёте» по зоопарку,
- зачем селить в одной «коммуналке» муравьеда, патагонских мар, индюков и гуанако?
Это лишь некоторые вопросы, на которые даст ответ директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова во время своей авторской экскурсии.
«Прогулка с директором» — ваша возможность честного и открытого диалога на самые сложные зоопарковские темы. Приходите, если вам не всё равно!