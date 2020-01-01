Лекции, мастер-классы
Ветеринарный экспресс: о чём молчат животные

Отдохнуть компанией Сходить с детьми На свежем воздухе Культурный отдых
12+

Дата и место

2 мая
суббота
11:00
Зоопарк

О событии

Сядем в вагон и отправимся в путешествие по зоопарку.  На каждой станции вас ждут наши «пациенты»: выясним, как больное животное умеет маскировать слабость, почему бегемот не пожалуется на зубную боль, а фламинго — на больную ногу. 

Научимся «читать» их молчание: вялый взгляд, странная поза или отказ от еды — это крик о помощи без слов. 

В финале — секретный мастер-класс: расскажем, как любой человек может стать внимательным «доктором» для своих питомцев! 

Мы поговорим про тайный язык болезней, поделимся реальными случаями из практики: без сложных терминов — только понятные примеры. Для детей и взрослых, которые хотят не только любоваться животными, но и понимать их, экскурсию ведёт ветврач Екатерина Роменская.