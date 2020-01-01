Дата и место
1 мая
пятница
|11:00
Открытие юбилейного летнего сезона в Калининградском зоопарке
Открытие летнего сезона в этом году пройдет под знаком 130-летия Калининградского зоопарка.
Праздник начнётся с грандиозной ЗООдемонстрации, где плечом к плечу пройдут сотрудники и друзья зоопарка. Лучшая презентация своего отдела и сектора, самый яркий образ будут отмечены подарками.
Традиционное открытие исторического фонтана ознаменует начало юбилейного летнего сезона и открытие праздничных площадок.
Гостей праздника ждет большая музыкальная программа, ярмарка, мастер-классы, научное шоу, игротека, беспроигрышная лотерея.