Дата и место
29 мая
пятница
|19:00
ДК железнодорожников
О событии
Популярная певица Инна Вальтер представляет свою новую концертную программу «На гульки», в которой прозвучат популярные песни «Корона», «Кабала», «Женская интуиция», "Лети", а также одноименный с программой Хит «На гульки», который набрал более 100 миллионов просмотров в социальных сетях!
Приготовьтесь к вечеру, полному энергии, задора и хорошего настроения! Инна Вальтер исполнит свои самые зажигательные песни, которые заставят вас двигаться в такт и не оставят равнодушными даже самых скептически настроенных.
Певица подарит вечер, полный ритмов, танцев и настроения, где каждый найдет свою мелодию и сможет отключиться от повседневных забот. И конечно, вас ждут самые громкие новинки!
Будьте готовы танцевать и наслаждаться атмосферой, заряжаясь эмоциями!
Инна Вальтер — отечественная эстрадная певица, автор и композитор, которая без связей и денег покорила музыкальный мир! Ее душевное исполнение в сопровождении гитары, жизненные песни покорили слушателей своей простотой, искренностью и понятными и близкими каждому историями.
Концерт «На гульки» Инны Вальтер - это более двух часов хорошей музыки с качественной аранжировкой и душевным исполнением, живой вокал, настоящий отдых для души и тела, и отличный повод для встречи с друзьями и близкими людьми!
Во время концерта Инна Вальтер с удовольствием исполняет песни «на Бис!» и дает автографы.