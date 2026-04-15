Концерты
Инна Вальтер

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

29 мая
пятница
19:00
ДК железнодорожников

О событии

Популярная певица Инна Вальтер представляет свою новую концертную программу «На гульки», в которой прозвучат популярные песни «Корона», «Кабала», «Женская интуиция», "Лети", а также одноименный с программой Хит «На гульки», который набрал более 100 миллионов просмотров в социальных сетях!

Приготовьтесь к вечеру, полному энергии, задора и хорошего настроения! Инна Вальтер исполнит свои самые зажигательные песни, которые заставят вас двигаться в такт и не оставят равнодушными даже самых скептически настроенных.

Певица подарит вечер, полный ритмов, танцев и настроения, где каждый найдет свою мелодию и сможет отключиться от повседневных забот. И конечно, вас ждут самые громкие новинки!

Будьте готовы танцевать и наслаждаться атмосферой, заряжаясь эмоциями!

Инна Вальтер — отечественная эстрадная певица, автор и композитор, которая без связей и денег покорила музыкальный мир! Ее душевное исполнение в сопровождении гитары, жизненные песни покорили слушателей своей простотой, искренностью и понятными и близкими каждому историями.

Концерт «На гульки» Инны Вальтер - это более двух часов хорошей музыки с качественной аранжировкой и душевным исполнением, живой вокал, настоящий отдых для души и тела, и отличный повод для встречи с друзьями и близкими людьми!

Во время концерта Инна Вальтер с удовольствием исполняет песни «на Бис!» и дает автографы.

Это событие в СМИ

Анонсы
От танцевальных хитов до душевных песен под гитару: певица Инна Вальтер даст концерт в Калининграде

