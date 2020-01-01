Эдит Пиаф. На Балу удачи.2026-05-08T19:30:00.000+02:00
Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы, наполненный живой музыкой, пронзительным вокалом и пластикой, в ярком исполнении актёров, певцов и музыкантов.
Режиссёр Николай Захаров вдумчиво и деликатно подошёл к созданию образа Эдит Пиаф, рассказывая о её судьбе и творчестве, таланте, о друзьях и любимых мужчинах.
Режиссёр берет тему удивительной раздвоенности личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.
Тема войны — особая в жизни Пиаф.
В концлагере с французскими военно-пленными она выступала не раз, делая в конце общее фото на память. Никто и подумать тогда не мог, что по возвращению во Францию, артистка отправлялась в фотолабораторию движения «Сопротивление». Из каждой привезенной ею фотографии фотографы переснимали отдельно лицо каждого узника. На новые гастроли Эдит отправлялась уже с фальшивыми удостоверениями личности.
Так, благодаря маленькой и упрямой певице, немало французских пленных солдат получили долгожданную свободу.
Они рассказали об этой маленькой храброй женщине, которая не боялась жертвовать своей жизнью.
За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров – «музыкальных визиток» Франции.
«Я пою не для всех, я пою для каждого», – говорила Эдит Пиаф. Её голос – одни из голосов ушедшего века, ставший символом belle France, как Марсельеза или Эйфелева башня.
«Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила, прежде всего, её». «Я ни о чём не жалею» — стали последними словами Певицы и Женщины.