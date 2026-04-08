Дата и место
|
29 мая
пятница
|19:00
|
Янтарь-Холл
О событии
29 мая в Янтарь-холле с сольным концертом выступит Народная артистка России — Валерия.
Валерия — Народная артистка России, выпускница Государственного музыкально-педагогического института им.Гнесиных, многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «MTV Russia Music Awards», «Песня года» и многих других. Валерия выступала с известными оркестрами на лучших площадках мира (Albert hall, Apollo theatre и мн. др). Ее песни попадали в европейские и американские чарты, выпустила трек с легендарным музыкантом «Bee Gees» Робином Гиббом, гастролировала с британской группой «Simply Red», пела дуэтом с французской эстрадной певицей Патрисией Каас. Валерия — единственная российская артистка, фотография которой украшала обложку Billboard.
За свою долгую и успешную карьеру она стала одной из культовых представительниц отечественной эстрады, песни которой не теряют свою актуальность даже спустя много лет. Среди главных хитов артистки — «Часики», «Нежность моя», «Ты грустишь» (дуэт со Стасом Пьехой), «Маленький самолет», «Таю», «Была любовь», а также «Исцелю».
