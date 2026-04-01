Театр
«Житие Ланцелота»

«Житие Ланцелота»

12+
25 апреля
суббота
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
26 апреля
воскресенье
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Житие Ланцелота» от Народного Литературного театра им. А. С. Михайлова 

Любите ли вы фарс? А любите ли вы фарс так, как любят его актёры Литературного театра? И что такое, собственно, ФАРС? 

ФАРС, говорит нам умная энциклопедия – это комедия лёгкого содержания с внешними комическими приёмами. В Средневековье фарсом также назывался вид НАРОДНОГО ТЕАТРА, распространённый в XIV-XVI веках в европейских странах. Отличительные черты фарса: буффонада, импровизация, юмор и бытовая сатира. 

Именно в стиле средневекового фарса — читай НАРОДНОГО ТЕАТРА! — Литературный театр им. Альберта Михайлова представит спектакль «Житие Ланцелота».

Ну, с «Житием» все понятно... Все мы, так или иначе, живем и являемся героями своей собственной жизни. А вот причём здесь Ланцелот (он же Ланселот, Ланселот Озёрный), легендарный рыцарь Круглого стола в произведениях о короле Артуре, вы узнаете, придя на спектакль. 

Кстати, прекрасная дама, мудрый кот, архивариус, бургомистр и жители города, тоже будут. 

Ну и конечно любовь... Да-да, именно любовь, настоящая... без всякого фарса! 

Всё это придумано и написано Евгением Шварцем в 1942-44 годах, а сыграно будет актёрами Литературного театра.

Да, кстати... Дракон тоже будет… 

КОГДА? 

  • 25 апреля в 17:00
  • 26 апреля в 17:00

ГДЕ? 

  • Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62).

Цена билета 400 рублей