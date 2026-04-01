Расписание
25 апреля
суббота
|17:00
«Житие Ланцелота»
26 апреля
воскресенье
|17:00
«Житие Ланцелота»
О событии
ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Житие Ланцелота» от Народного Литературного театра им. А. С. Михайлова
Любите ли вы фарс? А любите ли вы фарс так, как любят его актёры Литературного театра? И что такое, собственно, ФАРС?
ФАРС, говорит нам умная энциклопедия – это комедия лёгкого содержания с внешними комическими приёмами. В Средневековье фарсом также назывался вид НАРОДНОГО ТЕАТРА, распространённый в XIV-XVI веках в европейских странах. Отличительные черты фарса: буффонада, импровизация, юмор и бытовая сатира.
Именно в стиле средневекового фарса — читай НАРОДНОГО ТЕАТРА! — Литературный театр им. Альберта Михайлова представит спектакль «Житие Ланцелота».
Ну, с «Житием» все понятно... Все мы, так или иначе, живем и являемся героями своей собственной жизни. А вот причём здесь Ланцелот (он же Ланселот, Ланселот Озёрный), легендарный рыцарь Круглого стола в произведениях о короле Артуре, вы узнаете, придя на спектакль.
Кстати, прекрасная дама, мудрый кот, архивариус, бургомистр и жители города, тоже будут.
Ну и конечно любовь... Да-да, именно любовь, настоящая... без всякого фарса!
Всё это придумано и написано Евгением Шварцем в 1942-44 годах, а сыграно будет актёрами Литературного театра.
Да, кстати... Дракон тоже будет…
КОГДА?
- 25 апреля в 17:00
- 26 апреля в 17:00
ГДЕ?
- Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62).
Цена билета 400 рублей