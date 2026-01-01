Ночь огня на Каупе

6+
Дата и место

2 мая
до 19 сентября
Поселение викингов

О событии

Когда-то 1000 лет назад древний Кауп был сожжён. Спустя десять столетий мы восстановили поселение — крепость, дома, очаги. Но огонь помнит это место и снова возвращается: не как враг и не как друг, а как сила, которую нужно принять и укратить.

В эту ночь вам предстоит познакомиться с огнём ближе: пройти испытания, преодолеть страх стихии и доказать, что вы умеете управлять пламенем. А главное нужно будет найти путь через таинственный лес к месту, где состоится главная огненная битва между огнём и светом.

«Ночь огня» — это 2,5 часа приключения в историческом поселении викингов, где вы не просто зритель, а участник событий. Вас ждёт интерактивное шоу с огненными выступлениями, командными играми и испытаниями, которые проходят по всей территории Каупа. 

Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки. 

Финалом «Ночи огня» станет огненное театральное представление — большая, яркая точка всего пути: когда вы пройдёте испытания и доберётесь до места силы, пламя выйдет на сцену во всей красоте.

Мы раскажем вам историю о борьбе огня м внутреннего света в каждом человеке: огонь внутри может сжечь и разрушить, а может стать силой, которая ведёт вперёд.

В стоимость входит: 

  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Метание топоров
  • Гадание на рунах у девушки- викинга
  • Средневековые игры
  • Показательные выступления лучников
  • Квест Руны Одина
  • Печать по ткани
  • Мастер-классы по огненному шоу (веера, стафы и пои)

За дополнительную плату: 

  • Средневековая кухня
  • Гадание Таро в длинном доме
  • Мастер-класс по художественной обработке кожи
  • Лучный тир
  • Гончарная мастерская
  • Ярмарка ремесленников
  • Прогулка на драккаре