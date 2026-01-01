Дата и место
|
2 мая
до 19 сентября
|
Ночь огня на Каупе
О событии
Когда-то 1000 лет назад древний Кауп был сожжён. Спустя десять столетий мы восстановили поселение — крепость, дома, очаги. Но огонь помнит это место и снова возвращается: не как враг и не как друг, а как сила, которую нужно принять и укратить.
В эту ночь вам предстоит познакомиться с огнём ближе: пройти испытания, преодолеть страх стихии и доказать, что вы умеете управлять пламенем. А главное нужно будет найти путь через таинственный лес к месту, где состоится главная огненная битва между огнём и светом.
«Ночь огня» — это 2,5 часа приключения в историческом поселении викингов, где вы не просто зритель, а участник событий. Вас ждёт интерактивное шоу с огненными выступлениями, командными играми и испытаниями, которые проходят по всей территории Каупа.
Перед огненным представлением поселение будет открыто для гостей. Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.
Финалом «Ночи огня» станет огненное театральное представление — большая, яркая точка всего пути: когда вы пройдёте испытания и доберётесь до места силы, пламя выйдет на сцену во всей красоте.
Мы раскажем вам историю о борьбе огня м внутреннего света в каждом человеке: огонь внутри может сжечь и разрушить, а может стать силой, которая ведёт вперёд.
В стоимость входит:
- Мастер-класс по кузнечному делу
- Метание топоров
- Гадание на рунах у девушки- викинга
- Средневековые игры
- Показательные выступления лучников
- Квест Руны Одина
- Печать по ткани
- Мастер-классы по огненному шоу (веера, стафы и пои)
За дополнительную плату:
- Средневековая кухня
- Гадание Таро в длинном доме
- Мастер-класс по художественной обработке кожи
- Лучный тир
- Гончарная мастерская
- Ярмарка ремесленников
- Прогулка на драккаре