Лекция «Сбережения и инвестиции для детей»
О событии
Финансовая грамотность человека прямым образом влияет на качество его жизни. Чем раньше у ребенка сформируется инвестиционное мышление, и выработаются навыки успешного вложения средств, тем больше целей он сможет достичь.
Лектор: Иван Пряхин, ведущий юрист компании «Юрист для народа».
Вход свободный.
Время проведения: 7 апреля 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж