Дата и место
9 апреля
четверг
|18:00
Творческая встреча «Сольюсь душой со всем, что есть на свете»
О событии
9 апреля в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова состоится творческая встреча с поэтом, прозаиком, эссеистом, членом Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Александром Гаховым (Черняховск). Александр Константинович познакомит присутствующих с биографией, поделится размышлениями о творческом пути, вдохновении, литературе в целом и опытом написания поэтических произведений, а также прочтет стихи из поэтических сборников.
Писатель представит книги: сборник стихотворений «Мои мгновения», «Пока надежды теплится свеча: лирика разных лет», «На острых гранях бытия: стихотворения», «Проснуться счастливым: рассказы», «Оберег: повести».
Также в программе презентация двух книг Александра Гахова, изданных в 2022 году. Речь пойдет о новом романе «По вере твоей», повествующем о трудных путях становления Руси, как независимого государства в XIV веке, и о сборнике поэзии и прозы «Анфилада».
Тел. 64-08-81.