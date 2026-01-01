День с викингами на Каупе

Дата и место

2 мая
до 31 октября
Поселение викингов

О событии

Приглашаем в увлекательное путешествие в прошлое! Окунитесь в атмосферу средневековья в воссозданном поселении 9 века! Вас ждут древние ремесла, быт и культура. Увлекательная экскурсия перенесет вас на 10 веков назад, а мастер-классы дадут возможность в живую почувствовать дух истории. Примерить на себя доспехи, пойти в поход на драккаре, пострелять из лука или арбалета, создать своими руками свечу или узор на ткани — все это и многое другое возможно на Каупе.

Проведите свой выходной день с викингами на свежем воздухе увлекательно, познавательно и вкусно. 

Познакомьтесь с эпохой викингов в Каупе: 

Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.

Средневековая кухня: 

Вы успеете познакомиться с городищем и попробовать блюда средневековой кухни

В стоимость билета входит:

  • Метание топоров
  • Мастер-класс по кузнечному делу
  • Средневековые игры (хнефатафл)
  • Мастер-класс по ходулям
  • Квест Руны Одина
  • Печать по ткани
  • Экскурсии по городищу каждый час

За дополнительную плату:

  • Средневековая кухня
  • Гадание на Таро в длинном доме
  • Мастер-класс по художественной обработке кожи
  • Гончарная мастерская
  • Ярмарка ремесленников
  • Прогулка на драккаре
  • Лучный тир