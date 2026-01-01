Дата и место
2 мая
до 31 октября
День с викингами на Каупе
О событии
Приглашаем в увлекательное путешествие в прошлое! Окунитесь в атмосферу средневековья в воссозданном поселении 9 века! Вас ждут древние ремесла, быт и культура. Увлекательная экскурсия перенесет вас на 10 веков назад, а мастер-классы дадут возможность в живую почувствовать дух истории. Примерить на себя доспехи, пойти в поход на драккаре, пострелять из лука или арбалета, создать своими руками свечу или узор на ткани — все это и многое другое возможно на Каупе.
Проведите свой выходной день с викингами на свежем воздухе увлекательно, познавательно и вкусно.
Познакомьтесь с эпохой викингов в Каупе:
Погрузиться в атмосферу средневековье вам помогут наши мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки.
Средневековая кухня:
Вы успеете познакомиться с городищем и попробовать блюда средневековой кухни
В стоимость билета входит:
- Метание топоров
- Мастер-класс по кузнечному делу
- Средневековые игры (хнефатафл)
- Мастер-класс по ходулям
- Квест Руны Одина
- Печать по ткани
- Экскурсии по городищу каждый час
За дополнительную плату:
- Средневековая кухня
- Гадание на Таро в длинном доме
- Мастер-класс по художественной обработке кожи
- Гончарная мастерская
- Ярмарка ремесленников
- Прогулка на драккаре
- Лучный тир