Дата и место
25 апреля
суббота
|16:00
«Добрый барин»2026-04-25T16:00:00.000+02:00
О событии
«Добрый барин» — искрометная комедия Александра Николаевича Островского, полная живых характеров и острых диалогов, представленная в новом прочтении.
Эта постановка — настоящий праздник для любителей русской драматургии. Островский, мастерски рисующий нравы своего времени, и здесь не изменяет себе, создавая яркую картину жизни помещика, который, несмотря на свою эксцентричность, оказывается не так уж плох. Барин попадает в ситуацию, где его простота сталкиваются с хитростью ближайшего друга. Но не так-то просто оказывается провести упрямого барина. Успех авантюры всецело зависит от преданных слуг — очаровательной Дуняши и скромного повара Аркаши.
Эта комедия — прекрасная возможность насладиться блестящим юмором, харизматичными персонажами и, конечно же, бессмертным слогом великого драматурга.
Продюсер: Альберт Могинов
Режиссер: Илья Бледный
В ролях: Николай ДОБРЫНИН, Павел Трубинер, Софья Зайка, Михаил Маликов