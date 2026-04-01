Дата и место
27 апреля
понедельник
|19:00
Калининградский театр эстрады
О событии
Премьера!
«Аренда счастья» — это история одинокого, успешного человека, уставшего от пустоты и бесконечного ожидания. Он мечтает о настоящей любви, семье, тепле — и решается на смелый, почти безумный шаг: он «создаёт» себе идеальную семью.
Но чем дольше длится эта игра, тем опаснее становится грань между ролью и жизнью, между работой и чувствами, между притворством и настоящей любовью.
Можно ли купить счастье?
И что происходит, когда оно внезапно начинает отвечать взаимностью?
Это современная, актуальная история о выборе, одиночестве и надежде, рассказанная легко, тонко и с юмором.
Спектакль цепляет каждого зрителя — потому что в нём слишком много узнаваемого: страх одиночества, жажда любви, желание быть нужным и счастливым. «Аренда счастья» — это спектакль о том, что иногда самый отчаянный поступок становится первым шагом к настоящей жизни.
В ролях: Игорь Лифанов, Наталья Бочкарева, Евдокия Германова, Алина Балахонова, Дмитрий Варшавский, Сергей Балашов.
Режиссер: Вероника Козоровицкая