Дата и место
3 августа
понедельник
|19:00
Комиссар2026-08-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Группа «Комиссар» — один из ярких представителей российской поп-музыки 90-х годов. Коллектив был основан в 1990 году, а его бессменным лидером стал Алексей Щукин. Благодаря харизматичному исполнителю и запоминающимся хитам, группа быстро завоевала популярность.
Музыкальный стиль «Комиссара» сочетает элементы поп-музыки, евро-дэнса и синти-попа, что сделало его узнаваемым и востребованным среди слушателей. Одной из самых известных песен коллектива стала «Ты уйдёшь», ставшая настоящим гимном молодежи того времени. Также в репертуаре группы множество других хитов, которые продолжают звучать на радиостанциях и собирать миллионы прослушиваний на цифровых площадках.
За годы существования «Комиссар» выпустил несколько альбомов, а его песни неоднократно входили в сборники лучших российских хитов. Несмотря на изменения в составе, группа продолжает радовать своих поклонников концертами и новыми релизами.
Сегодня «Комиссар» остается культовой группой, чьи треки вызывают ностальгию у слушателей. Алексей Щукин продолжает активно выступать, демонстрируя неизменную преданность музыке и своему творчеству. Группа продолжает собирать залы и оставаться важной частью российской музыкальной индустрии.