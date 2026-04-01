«Концерт фронту»

26 апреля
Программа областного оркестра русских народных инструментов «Концерт фронту». Артистам Великой Отечественной войны посвящается

В годы войны любимые всеми артисты Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Иван Козловский, Игорь Ильинский, Аркадий Райкин активно выступали в составе концертных бригад на передовой, в госпиталях. Их песни рассказывали о доме, дружбе, любви и приносили с собой частичку мирной жизни. Это помогало солдатам сохранять стойкость и боевой дух, верить в победу. 

В знак глубокого уважения к подвигу фронтовиков эти и другие великие артисты в 1942 году снялись в уникальном музыкальном кинофильме «Концерт фронту». Его показывали на передовой с помощью портативных кинопроекционных аппаратов.

В концертной программе «Калининградского областного оркестра русских народных инструментов» (дирижёр Константин Новичков) узнаваемые с первой ноты песни военных и послевоенных лет, русские народные песни прозвучат в исполнении Анаит Мкртчян, Марии Белорусской, Дианы Панаховой, Евгения Мичурина, Павла Добронравова, Олега Яковенко.