Дата и место
|
18 июля
суббота
|19:00
|
Максим Аверин2026-07-18T19:00:00.000+02:00
О событии
Максим Аверин — народный артист России, один из ведущих и популярных актёров страны, успешный киноактёр, ведущий телешоу и режиссёр. Его фильмография насчитывает более 48 фильмов и сериалов.
Спектакль «Расправь крылья» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного Артиста. Это не творческая встреча и не концерт — это моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. Трогательности и чувственности спектаклю добавляют звуки живой скрипки.
Максим Аверин из тех артистов, кто ведёт за собой зрителя, находя в нём искреннего слушателя и собеседника. Убедительная и положительная энергия, излучаемая актёром, дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце.
В программе — стихи и проза Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Валентина Гафта, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого и других авторов. Звучат песни советских и российских композиторов, сопровождаемые авторской видеоанимацией.
Продолжительность: 120 мин.