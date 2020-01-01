Максим Аверин

12+
18 июля
суббота
19:00
Янтарь-Холл

Максим Аверин — народный артист России, один из ведущих и популярных актёров страны, успешный киноактёр, ведущий телешоу и режиссёр. Его фильмография насчитывает более 48 фильмов и сериалов.

Спектакль «Расправь крылья» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного Артиста. Это не творческая встреча и не концерт — это моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. Трогательности и чувственности спектаклю добавляют звуки живой скрипки.

Максим Аверин из тех артистов, кто ведёт за собой зрителя, находя в нём искреннего слушателя и собеседника. Убедительная и положительная энергия, излучаемая актёром, дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце.

В программе — стихи и проза Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Валентина Гафта, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого и других авторов. Звучат песни советских и российских композиторов, сопровождаемые авторской видеоанимацией.

Продолжительность: 120 мин.