Imperialis Orchestra

12 июля
воскресенье
19:00
Янтарь-Холл

Imperialis Orchestra представляет симфоническое шоу «Хиты Советского Мира» — атмосферное музыкальное путешествие в эпоху, где каждая мелодия знакома с первых нот.

Это вечер, наполненный теплом, светлой ностальгией и живой энергией любимых песен. Музыка, которая объединяет поколения, возвращает в моменты детства, первых чувств и настоящих эмоций.

В программе — культовые композиции, ставшие частью культурного кода: «Я шагаю по Москве», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Подмосковные вечера», «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», твист Александра Зацепина, музыка из фильмов «Карнавал» — «Позвони мне, позвони», «Город влюблённых», «Ну, погоди!» и многие другие.

Знакомые мелодии звучат по-новому — в мощном симфоническом исполнении Imperialis Orchestra. Каждое произведение превращается в отдельную историю, наполненную эмоциями, динамикой и сценической атмосферой.

«Хиты Советского Мира» — это больше, чем концерт. Это пространство, где хочется подпевать, улыбаться и проживать музыку вместе.