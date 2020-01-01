Imperialis Orchestra2026-07-12T19:00:00.000+02:00
О событии
Imperialis Orchestra представляет симфоническое шоу «Хиты Советского Мира» — атмосферное музыкальное путешествие в эпоху, где каждая мелодия знакома с первых нот.
Это вечер, наполненный теплом, светлой ностальгией и живой энергией любимых песен. Музыка, которая объединяет поколения, возвращает в моменты детства, первых чувств и настоящих эмоций.
В программе — культовые композиции, ставшие частью культурного кода: «Я шагаю по Москве», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Подмосковные вечера», «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», твист Александра Зацепина, музыка из фильмов «Карнавал» — «Позвони мне, позвони», «Город влюблённых», «Ну, погоди!» и многие другие.
Знакомые мелодии звучат по-новому — в мощном симфоническом исполнении Imperialis Orchestra. Каждое произведение превращается в отдельную историю, наполненную эмоциями, динамикой и сценической атмосферой.
«Хиты Советского Мира» — это больше, чем концерт. Это пространство, где хочется подпевать, улыбаться и проживать музыку вместе.