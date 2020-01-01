Дата и место
2 мая
суббота
|17:00
Музыкально-поэтический «Про любовь»
О событии
Музыкально-поэтический концерт-диалог Александры Гилляровой и Анастасии Дельгранде «Про любовь» и не только… в АРТ-пространстве!
Настя Дельгранде — автор исполнитель песен в стиле pop/soul/blues с нежным голосом и энергией женского обаяния
Александра Гиллярова — поющий поэт, пианист, композитор, исполнитель своих песен и каверов в авторской аранжировке, вдохновитель, заряжающий своим позитивом и жизнелюбием
Концерт-диалог «Про любовь и не только…» — это акустический коктейль из драйва, нежности, юмора, любви, поэзии и качественного живого звука.
Такой искренний и теплый вечер, когда за окном все еще властвует зима, — прекрасный вариант для романтического свидания, вечера с друзьями или глубокого отдыха наедине с музыкой, которая позволит каждому зрителю почувствовать себя частью происходящего.
Доказано: присутствие на живом концерте продляет счастливую жизнь, ведь музыка греет, влюбляет, вдохновляет, исцеляет! Она — самый короткий путь к вашему сердцу! Приходите и вы сможете открыть для себя такой путь в этот вечер!
Продолжительность 120 мин.