День скандинавской рыбы

Дата и место
25 апреля
суббота
|13:00
Поселение викингов
О событии
Приглашаем отдохнуть на Каупе сытно и весело!
Рыбные блюда из селёдки, и не только, на любой вкус. Музыкальный гость программы инди-арт-фолк группа SFENO. Проведите свой выходной всей семьёй на свежем воздухе в потрясающей атмосфере раннего средневековья.
Веселые игры, конкурсы и забавы. Вы увидите настоящий драккар викингов Виндур.
В стоимость билета входит:
- Экскурсия по поселению
- Весёлые конкурсы и состязания
- Концерт группы SFENO
- Детская рыбалка
- Квест
- Метание топоров
- Детские бои
- Мастер класс по кузнечному делу
- Печать по ткани в музее средневекового костюма
- Ходули
- Средневековые игры
- Гадание на рунах у девушки викинга
- Изготовление свечей из натурального воска
- Музей средневекового оружия (возможность примерить элементы доспехов)
За дополнительную плату:
- Стрельба из лука и арбалета
- Мастер класс по художественной обработке кожи
- Чеканка монеты викинга
- Гадание у ведьм (в длинном доме)
- Изготовление куклы-оберега
- Средневековая кухня.
- Селёдка (большое разнообразие)
- Детское меню (на пирсе).