День скандинавской рыбы

0+
Дата и место

25 апреля
суббота
13:00
Поселение викингов

О событии

Приглашаем отдохнуть на Каупе сытно и весело!

Рыбные блюда из селёдки, и не только, на любой вкус. Музыкальный гость программы инди-арт-фолк группа SFENO. Проведите свой выходной всей семьёй на свежем воздухе в потрясающей атмосфере раннего средневековья.

Веселые игры, конкурсы и забавы. Вы увидите настоящий драккар викингов Виндур.

В стоимость билета входит:

  • Экскурсия по поселению
  • Весёлые конкурсы и состязания
  • Концерт группы SFENO
  • Детская рыбалка
  • Квест
  • Метание топоров
  • Детские бои
  • Мастер класс по кузнечному делу
  • Печать по ткани в музее средневекового костюма
  • Ходули
  • Средневековые игры
  • Гадание на рунах у девушки викинга
  • Изготовление свечей из натурального воска
  • Музей средневекового оружия (возможность примерить элементы доспехов)

За дополнительную плату:

  • Стрельба из лука и арбалета
  • Мастер класс по художественной обработке кожи
  • Чеканка монеты викинга
  • Гадание у ведьм (в длинном доме)
  • Изготовление куклы-оберега
  • Средневековая кухня.
  • Селёдка (большое разнообразие)
  • Детское меню (на пирсе).