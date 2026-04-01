День средневековой корюшки

Дата и место
11 апреля
суббота
|13:00
Поселение викингов
О событии
Приглашаем всей семьёй отдохнуть на свежем воздухе в удивительной атмосфере раннего средневековья! Поучаствовать в веселых народных гуляниях, конкурсах и забавах: вступить в бой на мягких мечах, походить на ходулях, посетить мастер-класс по кузнечному делу, померить доспехи в музее оружия, и конечно же получить приз за победу в самом веселом конкурсе «дай леща»! Каждый сможет посетить экскурсию и послушать увлекательные истории о морских путешествиях викингов и увидеть настоящий драккар. Специально для вас и только в этот день будут приготовлены рыбные блюда на любой вкус на открытом огне! Начиная от королевской ухи, и заканчивая, копченой рыбкой, с пылу с жару прям из коптилки! Королевой дня, конечно же, станет корюшка, рыба с удивительным огуречным ароматом!
В стоимость билета входит:
- Экскурсия по городищу
- Весёлые конкурсы и состязания
- Детская рыбалка
- Квест
- Метание топоров
- Детские бои
- Мастер класс по кузнечному делу
- Печать по ткани в музее средневекового костюма
- Ходули
- Средневековые игры
- Гадание на рунах у девушки викинга
- Изготовление свечей из натурального воска
- Музей средневекового оружия
- Кузнечное дело