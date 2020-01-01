Рок-хиты на скрипках

Дата и место
19 июня
пятница
|19:00
Калининградский театр эстрады
О событии
В Калининграде с новой программой струнное трио SILENZIUM!
Настоящая магия рождается из сочетания женской красоты, виртуозного владения скрипкой и рок музыки!
Вкусное сочетание несочетаемых вещей рождает феерию под названием струнное трио SILENZIUM! Девушки страстно играющие рок -хиты Rammstein, Metallica, The prodigy, Ария, Король и Шут и многое другое давно известны на просторах интернета десятками миллионов просмотров на Youtube. Мастерское владение инструментом (все девушки выпускницы консерватории), динамика и элементы танцев, световое шоу и захватывающие видеоряды в сочетании с бушующей страстью рок - музыки превращают выступление артисток в мистерию звука и визуального ряда!
Скрипки и виолончель добавляют роскоши и утонченности всему происходящему! Но здесь нет места академизму и правилам! Рок всегда про свободу быть собой, быть настоящим, быть здесь и сейчас!
В программе: Ария, В.Цой, Король и Шут, Metallica, Deep Purple, Kiss, Queen, Rammstein, System of a Down, Nirvana, The Prodigy, Linkin Park, Depeche Mode, Radiohead, Muse и многое другое.
Продолжительность концерта 1час 40 минут без антракта.