Концерты
Рок-хиты на скрипках

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+

Дата и место

19 июня
пятница
19:00
Калининградский театр эстрады

О событии

В Калининграде с новой программой струнное трио SILENZIUM!

Настоящая магия рождается из сочетания женской красоты, виртуозного владения скрипкой и рок музыки!

Вкусное сочетание несочетаемых вещей рождает феерию под названием струнное трио SILENZIUM! Девушки страстно играющие рок -хиты Rammstein, Metallica, The prodigy, Ария, Король и Шут и многое другое давно известны на просторах интернета десятками миллионов просмотров на Youtube. Мастерское владение инструментом (все девушки выпускницы консерватории), динамика и элементы танцев, световое шоу и захватывающие видеоряды в сочетании с бушующей страстью рок - музыки превращают выступление артисток в мистерию звука и визуального ряда!

Скрипки и виолончель добавляют роскоши и утонченности всему происходящему! Но здесь нет места академизму и правилам! Рок всегда про свободу быть собой, быть настоящим, быть здесь и сейчас!

В программе: Ария, В.Цой, Король и Шут, Metallica, Deep Purple, Kiss, Queen, Rammstein, System of a Down, Nirvana, The Prodigy, Linkin Park, Depeche Mode, Radiohead, Muse и многое другое. 

Продолжительность концерта 1час 40 минут без антракта.