Лекция «Рубаха» о старинной одежде

Лекция «Рубаха» о старинной одежде

12+

Дата и место

1 апреля
среда
18:30
Научная библиотека

О событии

Без рубашки народный костюм не обходится – ни мужской, ни женский, ни детский. Человек, даже если в одной рубашке – уже как-никак, а одет! А вот отличается ли женская рубаха от мужской? И насколько сложное дело – сшить рубашку? И как у одной рубашки может быть много рукавов? И что может поведать об отношениях свекрови и невестки рубашка, оказавшаяся в музее?

Поговорим об этом и о многом другом на лекции из цикла «По одёжке встречают... Народный костюм: традиции и смыслы», приуроченному к Году единства народов России.

На лекции состоится выставка рубашек разной конструкции, сшитые нашими калининградскими мастерами.

Ведущая: Мария Лебедева, ткач мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская», член Российской ассоциации «Гильдия ткачей» и Калининградской Ассоциации мастеров и ремесленников КАМИР.

  • Вход свободный.
  • Время проведения: 1 апреля 2026 г. в 18:30
  • Место проведения: клубный зал, 3 этаж

Справки по тел.: 93-04-49

Беседы о юморе, зелени и старинной одежде: дайджест бесплатных мероприятий недели в Калининграде

Беседы о юморе, зелени и старинной одежде: дайджест бесплатных мероприятий недели в Калининграде

