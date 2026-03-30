Лекция «Рубаха» о старинной одежде
О событии
Без рубашки народный костюм не обходится – ни мужской, ни женский, ни детский. Человек, даже если в одной рубашке – уже как-никак, а одет! А вот отличается ли женская рубаха от мужской? И насколько сложное дело – сшить рубашку? И как у одной рубашки может быть много рукавов? И что может поведать об отношениях свекрови и невестки рубашка, оказавшаяся в музее?
Поговорим об этом и о многом другом на лекции из цикла «По одёжке встречают... Народный костюм: традиции и смыслы», приуроченному к Году единства народов России.
На лекции состоится выставка рубашек разной конструкции, сшитые нашими калининградскими мастерами.
Ведущая: Мария Лебедева, ткач мастерской ручного ткачества «Ткацкая Калининградская», член Российской ассоциации «Гильдия ткачей» и Калининградской Ассоциации мастеров и ремесленников КАМИР.
- Вход свободный.
- Место проведения: клубный зал, 3 этаж
Справки по тел.: 93-04-49