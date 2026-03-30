Дата и место
|
3 апреля
до 11 мая
|
Выставка «На грани»
О событии
3 апреля в Музее янтаря откроется персональная выставка Эдуарда Ахметшина — мастера художественной огранки. Экспозиция «На грани» демонстрирует 27-летний творческий путь автора и развитие его художественного вкуса в «совершенствовании» минералов. На выставке будут представлены кунциты, бериллы, аметисты, морганиты, горный хрусталь, цитрины и топазы классического, комбинированного и художественного типов гранильного искусства.
Профессиональная огранка самоцветов — искусство, превращающее минералы в сверкающие сокровища. История огранки насчитывает не одно столетие. Ряд исследователей сходится во мнении, что первые ювелирные ограненные камни появились в Индии, откуда позже их завезли в Европу. В начале XIX века, после изобретения парового устройства для огранки, ювелиры получили возможность создавать симметричные формы минералов. Совершенствование гранильных инструментов в начале XX века, применение математических расчетов, изучение физических свойств камней и повышенный спрос на драгоценности привели к разнообразию форм и типов огранки.
Современный художник придает камню форму, обеспечивающую максимальное преломление света и игру цветов. На полированных гранях возникают оптические эффекты, появляется магия мерцающих переливов и отражений.
В арсенале Эдуарда Ахметшина есть как классические, так и собственные новаторские техники, повторить которые практически невозможно. Ярким примером является коллекция ограненных топазов «Зимняя», вдохновленная знаменитым императорским пасхальным яйцом фирмы К. Фаберже, выполненным из горного хрусталя. В гранях бесцветных топазов отражаются морозные узоры русской зимы. В центральном камне большая лицевая представляет собой не полированную поверхность, а идеально ровный скол топаза. Для технического воплощения реализованного замысла потребовалась не только твердость руки, но и глубокое знание камня.
Эдуард Анварович Ахметшин — геолог, геммолог, технолог, член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, эксперт Евразийского союза экспертов по недропользованию, первооткрыватель Каркодинского месторождения уральского демантоида (разновидность граната зеленого цвета). Он преподает на кафедре химии и технологии кристаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева, руководит творческой мастерской — лабораторией кристаллообработки. Как мастер художественной огранки он многократно побеждал в российских и международных ювелирных конкурсах.
Выставка «На грани» будет работать в Музее янтаря с 3 апреля по 11 мая.