Дата и место
9 апреля
четверг
|19:00
«Прощай, конферансье»2026-04-09T19:00:00.000+02:00
О событии
Посвящается 19-ти фронтовым бригадам Театра Армии.
В преддверии 80-летия Великой Победы обращение к пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье» не случайно — тема неразрывно связана с жизнью Театра Армии. Этот спектакль — посвящение 19-ти фронтовым бригадам, прошедшим Великую Отечественную войну, и, особенно 9-й, попавшей в окружение. Это дань памяти всем артистам, ушедшим на фронт.
Григорий Горин устами главного героя говорит, что жизнь – это не приговор. Жизнь — это праздник, нужно уметь ей радоваться и любить. Тогда есть надежда, есть силы преодолевать самые тяжелые испытания. Без радости нет жизни! Герои спектакля — «потомственный конферансье» Николай Буркини, писатель Лютиков, певица Ольга Бутасова и её муж, аккомпаниатор Сергей, артист Поливанов, танцор Иван Лещинский, фокусник Виктор Гриневский, и юная Вера, сами того не подозревая, наделены внутренним светом. Они остаются верными себе и профессии — дарить людям праздник. И в решающий момент именно они оказываются готовы на самопожертвование и подвиг. Вспоминая о них, мы сохраняем и передаём те самые свет и радость будущим поколениям.
Режиссер — заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский знаком труппе и нашим зрителям по спектаклю «Женитьба».
«Сколько в пьесе доброты, человечности, мудрости… Патриотизм заложен в самих ситуациях, но без единого «плакатного», пафосного слова… и эта пьеса о Победе, о лучших человеческих качествах в экстремальных ситуациях. Андрей Миронов, первый исполнитель роли Конферансье и режиссер, сказал: «Самое дорогое в пьесе для меня – это люди, её населяющие. Не знаменитые, по-своему забавные, непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время – вдвойне», — рассказал режиссер Юрий Маковский.
Главную роль «потомственного конферансье» Николая Сергеевича Буркини исполнит народный артист России Артём Каминский.
Гастроли Центрального академического театра Российской армии.