«Женитьба»

Режиссер: Заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский
Актёры: Анна Киреева, Софья Гуськова, народная артистка России Ольга Богданова, народный артист России Артем Каминский, Андрей Кайков, заслуженный артист России Сергей Колесников, Александр Аргос, заслуженный артист России Игорь Марченко, Валерия Мисанова, Даниил Штейн
Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом
Дата и место
8 апреля
среда
|19:00
Драмтеатр
О событии
Классическая постановка по одноименной пьесе великого классика Николая Гоголя расскажет о ложном представлении о счастье. С одной стороны — это комедия, фарс, анекдот, абсурд. С другой — драма одиноких, несостоятельных людей. Самое страшное и неестественное состояние человека — одиночество, и к нему ведут браки без ответственности и любви или браки по расчету. Именно об этих несчастливых, но очень забавных и смешных людях эта история. Персонажи, созданные в пьесе, многогранны и очень реалистичны. Желая найти свой выдуманный идеал, герои не задумываются, что главное в семейной жизни — это любовь.
Гастроли Центрального академического театра Российской армии.