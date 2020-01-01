Официальное трибьют-шоу «Скорпионс» с симфоническим оркестром
О событии
Scorpions — коллектив, не нуждающийся в представлении! Культовая во всем мире группа из Германии, одна их самых популярных и узнаваемых групп в России. Scorpions славится не только своими композициями в классическом стиле хард-рок, но и непревзойденными лирическими балладами, которые так полюбили российские поклонники.
Пребывание Скорпов в 90-е годы в нашей стране имело историческое значение для коллектива: с такой искренней любовью и восторгом их, пожалуй, не встречали ни в одной другой стране мира. Впоследствии Scorpions даже выпустили альбом To Russia With Love, а знаменитый хит Wind of Change, ставший гимном целого поколения, был написан Клаусом Майне под впечатлением от концертов в СССР. Позднее, музыканты создали русскоязычную версию этой песни, выражая взаимную симпатию к советской публике.
Шоу позволит вам вновь прикоснуться к творчеству кумиров, услышать их лучшие хиты в уникальной авторской обработке.
Музыканты трибьют-шоу Symphony Of Glory под аккомпанемент симфонического оркестра максимально передадут те эмоции, ту энергетику, страсть и музыкальный накал, которые царили на концертах знаменитых немцев.