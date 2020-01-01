Кёнигсберг-Калининград: Назад в будущее

Дата и место
27 мая
среда
|19:00
Кёнигсберг-Калининград: Назад в будущее2026-05-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Найденные в Калининграде письма на чердаке старого дома вдохновили режиссера из Санкт-Петербурга на создание спектакля.
В калининградском «Театре эстрады» состоится премьера семейного спектакля «Кенигсберг-Калининград: Назад в будущее». Постановка даёт возможность зрителю увидеть 100-летнюю историю города глазами его жителей, чьи истории сохранились в старых письмах и заметках.
О чем спектакль?
Молодая пара (петербургские актеры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева) приехала в Калининград и… осталась. Разбирая вещи на чердаке своего нового «старого» дома, они находят коробку. В коробке — письма, документы, дневники. Знакомясь с этими свидетельствами эпохи, молодые люди проживают чужие судьбы, оказываясь то в уютном Кёнигсберге, то в растерзанном послевоенном Калининграде, то в настоящем времени.
Откуда истории?
В основе постановки — не вымысел, а подлинные свидетельства. Реальные письма тех, кто когда-то жил в Кёнигсберге и Калининграде, архивные музейные материалы, воспоминания горожан. «Огромным удовольствием было собирать все эти истории. Порой, интервью длились несколько часов. Одни люди с любовью показывали мне город, другие беседовали на бегу между, третьи назначали встречу в уютных кафе. Каждое интервью стало приключением на фоне города. А каждый рассказ свидетеля — ценный материал, который позволил лучше понять Калининград».
Кто делает?
Над спектаклем работала межрегиональная команда. Режиссер из Санкт-Петербурга Инна Аронова соединила документальные данные и художественный взгляд, а главные роли исполнили известные петербургские актеры: Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева. Продюсерами проекта выступили Иван Андрусов (Калининград — Санкт-Петербург) и Антон Марченков (Москва).
Для кого?
Спектакль будет интересен как молодежи, так и старшему поколению, и, конечно, гостям города. Это не лекция, а живое, эмоциональное путешествие, которое позволяет увидеть знакомый город с совершенно новой стороны: увидеть самобытность города, его уникальность, а также прочувствовать любовь и трепетное отношение жителей к городу.