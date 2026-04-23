Театр
Калининград: Назад в будущее

Калининград: Назад в будущее

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16+
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Расписание

26 июля
воскресенье
19:00
Калининградский театр эстрады
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21 сентября
понедельник
19:00
Калининградский театр эстрады
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О событии

Найденные в Калининграде письма на чердаке старого дома вдохновили режиссера из Санкт-Петербурга на создание спектакля.

26 июля и 21 сентября в 19:00, Театр Эстрады В калининградском “Театре эстрады” состоится премьера семейного спектакля «Калининград: Назад в будущее». Постановка даёт возможность зрителю увидеть историю города глазами его жителей, чьи истории сохранились в старых письмах и заметках.

О чем спектакль?

Молодая пара (петербургские актеры Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева) приехала в Калининград и… осталась. Разбирая вещи на чердаке своего нового «старого» дома, они находят коробку. В коробке - письма, документы, дневники. Знакомясь с этими свидетельствами эпохи, молодые люди проживают чужие судьбы, оказываясь Кёнигсберге 1944 года, далее в растерзанном послевоенном Калининграде и в настоящем времени.

Откуда истории?

В основе постановки - не вымысел, а подлинные свидетельства. Реальные письма тех, кто когда-то жил в Кёнигсберге и Калининграде, архивные музейные материалы, воспоминания горожан. «Огромным удовольствием было собирать все эти истории. Порой, интервью длились несколько часов. Одни люди с любовью показывали мне город, другие беседовали на бегу между, третьи назначали встречу в уютных кафе. Каждое интервью стало приключением на фоне города. А каждый рассказ свидетеля - ценный материал, который позволил лучше понять Калининград».

Кто делает?

Над спектаклем работала межрегиональная команда. Режиссер из Санкт-Петербурга Инна Аронова соединила документальные данные и художественный взгляд, а главные роли исполнили известные петербургские актеры: Кирилл Гусев и Ангелина Чеботаева. Продюсерами проекта выступили Иван Андрусов (Калининград — Санкт-Петербург) и Антон Марченков (Москва).

Для кого?

Спектакль будет интересен как молодежи, так и старшему поколению, и, конечно, гостям города. Это не лекция, а живое, эмоциональное путешествие, которое позволяет увидеть знакомый город с совершенно новой стороны: увидеть самобытность города, его уникальность, а также прочувствовать любовь и трепетное отношение жителей к городу.

Город, написанный нами.

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