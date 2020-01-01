Дата и место
|
15 ноября
воскресенье
|17:00
|
Янтарь-Холл
О событии
Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров — таков он, пушкинский «Евгений Онегин». Мы постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив её знаменитыми комментариями к роману — острыми, парадоксальными, современными. В текст также включены хулиганские и смешные эпиграммы самого А. С. Пушкина.
Всё это безупречно и тонко разыгрывают четыре персонажа — Онегин, Ленский, Татьяна и Автор. Пушкин или, в данной версии, Автор, как бы раскладывается на три любимых своих персонажа, которым, собственно, и поручается действие. Иногда герои интерпретируют сюжет, иногда, по ходу, — комментируют.
И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову ещё со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актёры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» текстом.
Музыка — отдельный, особенный герой этой истории. Она не является фоном или атмосферой, она — сама эта история, её двигатель, её энергия.
В ролях:
- Сергей Чонишвили (Автор)
- Сергей Марин (Онегин)
- Ирина Пегова (Татьяна)
- Алиса Гребенщикова (Татьяна)
- Сергей Шнырёв (Ленский)
Музыка: Ансамбль 4'33"
- Денис Калинский (аранжировка)
- Антон Якушев (скрипка)