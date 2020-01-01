Лекции, мастер-классы
Лекция Михаила Курносова «Принципы создания «живых» интерьеров»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии

Дата и место

17 апреля
пятница
14:00
Crystal House Suite Hotel&SPA

О событии

Приглашаем на «Дизайн-весну»! 17 апреля журнал «Калининградские дома» организует лекцию известного белорусского архитектора, интерьерного и предметного дизайнера Михаила Курносова «Принципы создания «живых» интерьеров».

Во время выступления спикер препарирует и распотрошит изнанку своего концептуального подхода в дизайн-проектировании. Михаил расскажет о закулисье творческого процесса: от придумывания концепции, согласования с заказчиком нестандартных идей, до полной реализации задуманного

Меню встречи:

  • Чем концептуальный подход отличается от форматной услуги дизайн-проектирования.
  • Как проектировать смыслы и рассказывать истории на «языке» твердой материи.
  • Как научиться манипулировать зрителем через визуальные образы.
  • Дизайн без потерь: как реализовать задуманное на 100% без компромиссов.
  • Как «включить» капитализацию портфолио.
  • Сколько стоит «концептуальный» дизайн? Про тонкости работы с бюджетом заказчика.⠀
  • Про ошибки и зоны турбулентности, которых всегда можно избежать.
  • Как эффективно качать дизайн-мышцу и развивать свой авторский стиль.

Партнеры мероприятия:

  • «Maison мануфактура»
  • ТД «ВестПайп»
  • «Богема Декор»