Праздничный концерт хора «Весна»

Праздничный концерт хора «Весна»

6+

28 марта
суббота
14:00
Библиотека им. А. П. Чехова

28 марта в «Чеховке» пройдёт концерт, посвященный 9-летию любительского хора «Весна» (руководитель Екатерина Чернега) в содружестве с учащимися Детской музыкальной школы им Э.Т.А. Гофмана.

Этот коллектив — настоящая творческая семья, которую объединяет любовь к музыке и удивительная энергия, которой они щедро делятся со зрителями.

В программе прозвучат знакомые и любимые многими мелодии — от военно-патриотических и народных песен до эстрадных композиций.

Гостей ждет теплая атмосфера, душевное исполнение и хорошее настроение.

  • Начало: 14.00.
  • Вход свободный.
  • Адрес: Московский пр-т, 39.

Тел. 46-81-41.

Конкурс красоты и театральный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий, чтобы поднять себе настроение в конце недели

Конкурс красоты и театральный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий, чтобы поднять себе настроение в конце недели

Читать