Праздничный концерт хора «Весна»2026-03-28T14:00:00.000+02:00
О событии
28 марта в «Чеховке» пройдёт концерт, посвященный 9-летию любительского хора «Весна» (руководитель Екатерина Чернега) в содружестве с учащимися Детской музыкальной школы им Э.Т.А. Гофмана.
Этот коллектив — настоящая творческая семья, которую объединяет любовь к музыке и удивительная энергия, которой они щедро делятся со зрителями.
В программе прозвучат знакомые и любимые многими мелодии — от военно-патриотических и народных песен до эстрадных композиций.
Гостей ждет теплая атмосфера, душевное исполнение и хорошее настроение.
- Начало: 14.00.
- Вход свободный.
- Адрес: Московский пр-т, 39.
Тел. 46-81-41.