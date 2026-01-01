Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс»

27 апреля
понедельник
19:00
Драмтеатр

В рамках Международного фестиваля филармонии «Русская музыка на Балтике-2026» в Калининграде состоится концерт «жемчужины Кавказа» — ансамбля «Нальмэс».

«Нальмэс» переводится с адыгского языка как «драгоценный камень».  И на самом деле этот ансамбль — бесценное сокровище народа. Со дня основания в 1936 году «Нальмэс» трепетно и бережно хранит танцевальные традиции адыгов.

Концерт «Нальмэса» — это интересный рассказ о древнем адыгском народе, его обычаях и традициях, это красочное и зрелищное событие, которое подарит зрителям незабываемые впечатления. Ансамблю рукоплещут зрители разных стран мира. Его называют «визитной карточкой» Республики Адыгея, и это правда. Щедрость адыгской земли, радушие и гостеприимство людей, населяющих этот благодатный уголок мира, удаль мужчин и грациозность женщин – все это в танцах ансамбля «Нальмэс».  

Ансамбль представляет красоту и своеобразие адыгского танца, отражающего энергию народа, его стремление к свободе и силу духа. Репертуар ансамбля состоит из самобытных народных танцев, трюков и музыки, а высокое исполнительское мастерство более 50 артистов на сцене, их великолепные костюмы и композиции в исполнении национального оркестра захватывают зрителей с первого номера и держат до самого финала

Коллектив имеет множество наград, но самая ценная из них – это аплодисменты зрителей и яркие воспоминания, которые остаются в сердце каждого, кто хотя бы раз увидел выступление «жемчужины Кавказа» – ансамбля «Нальмэс».   

Исполнители: Лауреат международных и всероссийский конкурсов и фестивалей, обладатель медали «Слава Адыгеи», кавалер ордена «Честь и Слава» III степени Республики Абхазия, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «НАЛЬМЭС». 

Художественный руководитель и главный балетмейстер — заслуженный артист России, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. 

Программа «90 лет. Юбилейный концерт»: 

I ОТДЕЛЕНИЕ

  • Танцует Нальмэс»
  • «Кинжалы»
  • «Загатлят»
  • «Исламей»
  • «Молодость Адыгеи»
  • «Фантазия»
  • «Ожерелье»

II ОТДЕЛЕНИЕ

  • «Новые грани алмаза» 

Концерт в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Продолжительность — 130 минут с антрактом. 