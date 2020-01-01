Дата и место
25 апреля
суббота
|18:00
«Вселенная Рахманинов. Во власти музыки»
О событии
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике».
Исполнители: Оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), солистка — лауреат Международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).
В программе:
- I отделение: С. Рахманинов — Концерт для фортепиано с оркестром №2
- II отделение: Музыка русских композиторов
Ведущая — Н. Анисимова