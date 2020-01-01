«От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох»2026-04-24T19:00:00.000+02:00
Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган).
В программе:
- И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, 3 Хоральные прелюдии «Приди, язычников Спаситель», «Все мы веруем в единого Бога», «Взываю к тебе, Господи», Концерт по Антонио Вивальди ля минор в 3-х частях
- Э. Григ — Утро
- Аноним XIX века — Соната
- Джерард Банк — «Мелодия»
- Аэросмит — Dream on («Мечтай»)
- Дип Перпл — Smoke on the water («Дым над водой»)
Ведущая — М. Иргашева.