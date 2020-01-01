Концерты
«От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

24 апреля
пятница
19:00
Филармония

О событии

Приглашаем в увлекательное путешествие через века музыки на органе — от барокко до рока! Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган) представит уникальную программу, где величественные шедевры классики обретут новую жизнь в рок-ритмах.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган). 

В программе:

  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор, 3 Хоральные прелюдии «Приди, язычников Спаситель», «Все мы веруем в единого Бога», «Взываю к тебе, Господи», Концерт по Антонио Вивальди ля минор в 3-х частях
  • Э. Григ — Утро
  • Аноним XIX века — Соната 
  • Джерард Банк — «Мелодия»
  • Аэросмит — Dream on («Мечтай»)
  • Дип Перпл — Smoke on the water («Дым над водой»)

Ведущая —  М. Иргашева. 