Дата и место
23 апреля
четверг
|19:00
«Импрессионизм»2026-04-23T19:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: солисты — лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, инструментальный ансамбль — лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль); Людмила Ясюченя (контрабас), Роман Удальцов (виолончель), Ирина Урушадзе (флейта), Руслан Хачатуров (вибрафон).
В программе: сочинения К. Дебюсси, М. Равеля. Картины О. Моне, Э. Дега, П. Ренуара.
Это восторг обаянья, это истома желанья,Это всe звуки лeсовВ ласкe вечернего вздоха (Поль Верлен).
Ведущая — Н. Анисимова.
Руководитель программы — лауреат международных конкурсов Людмила Пудовикова.