Дата и место
19 апреля
воскресенье
|12:00
Музыкальная сказка «Винни-Пух находит хвост Иа»
Сказочное представление филармонии, подготовленное программой «Всей семьей в концертный зал», предназначено для самых маленьких зрителей, которые только начинают свое знакомство с миром сказок и музыки.Программа продолжает полюбившуюся калининградцам тему приключений Винни-Пуха и его друзей. На этот раз мы будем помогать ослику Иа, который потерял не какую-то ерунду, а хвост. Иа очень расстроен — ведь это так обидно: потерять свой собственный хвост, да еще в свой собственный день рождения! Но верные друзья обязательно придут на помощь, а чем завершится эта детективная история, узнаем на самом представлениями.Чтобы сказка стала музыкальной, солисты филармонии подобрали самую лучшую музыку, созданную советскими композиторами. Гарантируем: петь будет весь зал. А еще ребят ждет сюрприз: Винни-Пух, чтобы поддержать своего друга не просто споёт свои знаменитые Пыхтелки, но и сыграет на гитаре.
Исполняют: Р. Омиров, Ю. Василькова, К.Азарнина, М.Кузнецов, А.Иванников, О. Матвеева (рояль)
Ведущая —М. Иргашева
Руководитель программы — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова