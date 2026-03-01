Выставка «Общая кухня»

Выставка «Общая кухня»

27 марта
до 26 апреля
Культурное пространство «Барн»

Выставка «Общая кухня»

  • Дата проведения: 27 марта — 26 апреля 2026
  • Место проведения: Барн, Калининград, Каштановая аллея, 1а
  • Время работы: чт-пт 16:00-21:00, сб-вск 12:00-20:00
  • Стоимость билета: 350 рублей

Мы – группа художников. Много лет мы собираемся вместе, чтобы рисовать людей с натуры в формате быстрого наброска, по 10-13 минут, добровольно ограничивая себя по времени, чтобы ухватить только самое главное, передать общее впечатление, остановить мгновение.

Для нашего проекта в качестве портретируемых мы выбрали известных деятелей культуры: музыкантов, поэтов, художников, скульпторов, режиссеров, операторов, фотографов, телеведущих, креаторов, активистов, владельцев баров.

Название проекта «Общая кухня» подразумевает и «кухню» художника, и то, что все мы «варимся в одном котле», ведь ни для кого не секрет, что Калининград – город маленький, и все друг друга знают.

Пространство на втором этаже галереи чем-то напоминает коммуналку, где все живут и творят очень близко друг к другу, практически, как в одной квартире. И, кстати, мы всегда пьем чай на кухне до и после сеанса рисования.

В экспозиции каждому портретируемому отводится свой «красный угол». Зритель может убедиться насколько по разному одного и того же человека видят разные люди (в данном случае — разные художники).

  • Участники: Дмитрий Чайка, Татьяна Борисова, Екатерина Гурина, Аня По, Ирина Медведева, Екатерина Скрыпникова, Маша Чукова, @pantoniem
  • Саунд дизайн: Василий Семёнов
  • Продюсер: Татьяна Матвеева

Выставка «Общая кухня» открывается в арт-пространстве «Барн» 27 марта в 19:00.