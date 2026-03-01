- Дата проведения: 27 марта — 26 апреля 2026
- Место проведения: Барн, Калининград, Каштановая аллея, 1а
- Время работы: чт-пт 16:00-21:00, сб-вск 12:00-20:00
- Стоимость билета: 350 рублей
Мы – группа художников. Много лет мы собираемся вместе, чтобы рисовать людей с натуры в формате быстрого наброска, по 10-13 минут, добровольно ограничивая себя по времени, чтобы ухватить только самое главное, передать общее впечатление, остановить мгновение.
Для нашего проекта в качестве портретируемых мы выбрали известных деятелей культуры: музыкантов, поэтов, художников, скульпторов, режиссеров, операторов, фотографов, телеведущих, креаторов, активистов, владельцев баров.
Название проекта «Общая кухня» подразумевает и «кухню» художника, и то, что все мы «варимся в одном котле», ведь ни для кого не секрет, что Калининград – город маленький, и все друг друга знают.
Пространство на втором этаже галереи чем-то напоминает коммуналку, где все живут и творят очень близко друг к другу, практически, как в одной квартире. И, кстати, мы всегда пьем чай на кухне до и после сеанса рисования.
В экспозиции каждому портретируемому отводится свой «красный угол». Зритель может убедиться насколько по разному одного и того же человека видят разные люди (в данном случае — разные художники).
- Участники: Дмитрий Чайка, Татьяна Борисова, Екатерина Гурина, Аня По, Ирина Медведева, Екатерина Скрыпникова, Маша Чукова, @pantoniem
- Саунд дизайн: Василий Семёнов
- Продюсер: Татьяна Матвеева
Выставка «Общая кухня» открывается в арт-пространстве «Барн» 27 марта в 19:00.