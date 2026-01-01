О событии
1-3 мая 2026, Калининград, кинотеатр «Заря»
«Линии тела» — первый арт-фестиваль в жанре НЮ, на котором будут представлены работы художников, скульпторов и фотографов из Калининграда, а также из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и других стран.
В работах исследуется созвучие человеческого тела и природы, гармоничность линий, художники выразили собственное видение естественной красоты человека и его особенностей.
Более 30 участников фестиваля, насыщенная программа с выступлением артистов, перформанс, мастер-классы, лекции, живое рисование, продажа работ, — все это и не только на первом фестивале в жанре «НЮ» «Линии тела» 2026!
Стоимость билетов от 600 р.
Подробная программа трех дней фестиваля будет опубликована позже, следите за анонсами.