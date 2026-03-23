Встречи
Встреча с основателями бренда MIDITI

Встреча с основателями бренда MIDITI

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

24 марта
вторник
16:00
Историко-художественный музей

О событии

Встречи в музее: выбор пути // Как воплотить большую мечту в маленьком городе?

Приглашаем на встречу в Калининградский историко-художественный музей с основателями локального бренда одежды MIDITI — Марией и Дарьей Титовыми. Бренд основанный в 2014 году, уже стал узнаваемым далеко за пределами региона.

На встрече поговорим:

  • Как найти свою идентичность и создать уникальный визуальный код бренда;
  • Каковы реалии работы в сегменте локального масс-маркета;
  • Как пройти путь от идеи до масштабирования успешного бизнеса.

У вас будет возможность задать свои вопросы и услышать ответы из первых уст.

«Мы гордимся своим производством, любимым городом и нашей семьей. Ведь в первую очередь это семейное дело — и в нашу семью мы рады принять и сотрудников, и клиентов», — делятся основали бренда.

Встреча в музее — шанс узнать историю успеха тех, кто превратил сотрудничество с музеем в настоящее искусство.

  • 24 марта (вторник) | 16:00
  • Калининградский областной историко-художественный музей
  • Мероприятие по входному билету в музей

Проект «Друзья музея. Выбор пути» — это цикл живых диалогов с профессионалами, чьё многолетнее сотрудничество с музеем переросло в искреннюю дружбу. Цель проекта — дать возможность будущим специалистам узнать о тонкостях, вызовах и пути в разных профессиях из первых уст.

Приходите узнать о тонкостях «кройки и шитья» успешного бренда одежды!

Это событие в СМИ

Анонсы
