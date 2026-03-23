Встреча с основателями бренда MIDITI

О событии
Встречи в музее: выбор пути // Как воплотить большую мечту в маленьком городе?
Приглашаем на встречу в Калининградский историко-художественный музей с основателями локального бренда одежды MIDITI — Марией и Дарьей Титовыми. Бренд основанный в 2014 году, уже стал узнаваемым далеко за пределами региона.
На встрече поговорим:
- Как найти свою идентичность и создать уникальный визуальный код бренда;
- Каковы реалии работы в сегменте локального масс-маркета;
- Как пройти путь от идеи до масштабирования успешного бизнеса.
У вас будет возможность задать свои вопросы и услышать ответы из первых уст.
«Мы гордимся своим производством, любимым городом и нашей семьей. Ведь в первую очередь это семейное дело — и в нашу семью мы рады принять и сотрудников, и клиентов», — делятся основали бренда.
Встреча в музее — шанс узнать историю успеха тех, кто превратил сотрудничество с музеем в настоящее искусство.
- 24 марта (вторник) | 16:00
- Калининградский областной историко-художественный музей
- Мероприятие по входному билету в музей
Проект «Друзья музея. Выбор пути» — это цикл живых диалогов с профессионалами, чьё многолетнее сотрудничество с музеем переросло в искреннюю дружбу. Цель проекта — дать возможность будущим специалистам узнать о тонкостях, вызовах и пути в разных профессиях из первых уст.
Приходите узнать о тонкостях «кройки и шитья» успешного бренда одежды!