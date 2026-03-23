Дата и место
27 марта
пятница
|18:30
Концерт «Из Питера — с любовью!»
27 марта в «Чеховке» состоится концерт музыкантов Театра песни «Гулливер» Ленинградского кораблестроительного института — семейный дуэт Евгения и Ольги Терентьевых.
В этот вечер прозвучат произведения, ставшие символами авторской песни и ленинградской романтики. Гости услышат стихи Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого и Юрия Левитанского, положенные на музыку.
Особое место займут морские баллады — от легендарных «Атлантов» Александра Городницкого до песни «Крейсер «Аврора»«. Будут исполнены хиты Юрия Визбора, лирика Булата Окуджавы и, конечно, «Вечерняя песня» Соловьёва-Седого.
Также присутствующих ждут композиции из кинофильмов.
Вход свободный.
Справки по телефону: 53-69-23.