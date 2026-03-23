Концерт «Из Питера — с любовью!»

Культурный отдых
12+

27 марта
пятница
18:30
Библиотека им. А. П. Чехова

27 марта в «Чеховке» состоится концерт музыкантов Театра песни «Гулливер» Ленинградского кораблестроительного института — семейный дуэт Евгения и Ольги Терентьевых.

В этот вечер прозвучат произведения, ставшие символами авторской песни и ленинградской романтики. Гости услышат стихи Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого и Юрия Левитанского, положенные на музыку.

Особое место займут морские баллады — от легендарных «Атлантов» Александра Городницкого до песни «Крейсер «Аврора»«. Будут исполнены хиты Юрия Визбора, лирика Булата Окуджавы и, конечно, «Вечерняя песня» Соловьёва-Седого.

Также присутствующих ждут композиции из кинофильмов.

Вход свободный.

Справки по телефону: 53-69-23.

Встречи с учёными, писателями и музыкантами: 6 интересных бесплатных мероприятий недели в Калининграде

