Музыкально-гастрономический вечер «Ты моя мелодия»2026-04-11T18:00:00.000+02:00
«Ты моя мелодия»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Вечер, посвященный Муслиму Магомаеву, где выступит Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии. Лауреат I премии Всероссийского конкурса им. Рахманинова, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота.
В концерте «Ты моя мелодия» прозвучат песни «ЧЕРТОВО КОЛЕСО», «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ», «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ», «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» и др.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Вкусный ужин и безупречный концерт…ИДЕАЛЬНО!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей
Подробная информация: +79052435843