Дата и место
9 апреля
четверг
|18:00
Музыкально-гастрономический вечер «Джаз сквозь годы»2026-04-09T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт в уютной театральной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Певец и музыкант Илья Пищенко (г. Санкт-Петербург) с программой «ДЖАЗ СКВОЗЬ ГОДЫ» при участии виртуозного гитариста Дмитрия Солодовникова. В программе — золотые хиты джаза разных лет, которые помогут вам погрузиться в атмосферу отдыха и самого лучшего настроения! Ожидайте ярких импровизаций, искренних эмоций и великолепного музыкального настроения!
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение!
Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!
Джаза много не бывает!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей.
Подробная информация: +79052435843