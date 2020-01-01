Концерты
Песни из советских кинофильмов

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

4 апреля
суббота
18:00
Кафе «Солёная ворона»

О событии

Музыкально-гастрономический вечер в Зеленоградске!

Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!

Владимир Гудожников, лауреат международных конкурсов, артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии, ведущий солист ансамбля песни и пляски Балтийского флота представит концертную программу «Песни из советских кинофильмов», музыкальное путешествие по золотому фонду советского кинематографа. 

Программа включает в себя композиции из таких культовых фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Гардемарины» и многих других. 

По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.

Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!

Это восторг, который невозможно описать словами, приходите, ждём!

Стоимость билета (концерт+ужин) — 2800 рублей. 

Подробная информация: +79052435843