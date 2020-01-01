Театр
«Доходное место»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии
Жанр: Александр Островский. Комедия
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

Дата и место

19 апреля
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

Постановка посвящена 200-летию великого русского драматурга А.Н. Островского.

В молодости автор пьесы служил писцом в московском Совестном суде, в основе комедии — его наблюдения. Действие спектакля происходит в старой Москве середины 19-го века. Об этом напоминают помпезные картины мещанского быта с портретом «самого» и костюмы персонажей «с иголочки». Чиновники и их семьи – во всей красе. 

Как получить доходное место? Можно ли всего добиться честным путем? На сцене – живые характеры со своими понятиями и переживаниями. Одиночка «с принципами» противостоит сплоченному большинству с понятиями... А вопрос и два века спустя не решается однозначно. Главное российское зло до сих пор не изжито.

Сегодня «успешность» возведена на пьедестал. А современное слово «коррупция» у нас никого не удивляет. Молодых людей учат, как «не быть лузерами». Одни наследники персонажей Островского живут и процветают, другие совершают нравственный выбор. Что ждет порядочных людей: неосуществленные мечты, разбитая любовь, проигранная жизнь?

«Мой подход к классике: внешне – архаично, по сути – очень современно» — говорит режиссер-постановщик Михаил Салес. — Мое дело – поднять проблему, а в зрительном зале должны ее решать по своему разумению. Если по дороге из театра муж с женой поспорят, кто прав – кто не прав, будет чудесно».