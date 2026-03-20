Театр
«Саша, привет!»

18+
Режиссер: Алексей Золотовицкий

Расписание

25 апреля
суббота
18:00
Драмтеатр
26 апреля
воскресенье
18:00
Драмтеатр
Главный герой этой антиутопии — преподаватель, специалист по литературе Серебряного века Сергей Фролов — приговорен к заключению в Комбинате исполнения наказаний и смертной казни. Исполнения приговора приходится ждать в очень комфортных условиях, напоминающих хороший отель. Только есть один нюанс — никто не знает, когда именно автоматический выстрел исполнит приговор: через день или через десятилетия. 

Режиссер Алексей Золотовицкий акцентирует внимание на маленьком человеке, который, не имея возможности сопротивляться обстоятельствам, пытается выжить, сохранить себя и найти новую опору. В спектакле, как и в романе Данилова, крепко сплетены лирика, комизм и трагическое начало, что дополнительно сближает выдуманный мир с реальными переживаниями.

В драмтеатре представят премьеру по роману Дмитрия Данилова

