«Саша, привет!»

Расписание
25 апреля
суббота
|18:00
26 апреля
воскресенье
|18:00
О событии
Главный герой этой антиутопии — преподаватель, специалист по литературе Серебряного века Сергей Фролов — приговорен к заключению в Комбинате исполнения наказаний и смертной казни. Исполнения приговора приходится ждать в очень комфортных условиях, напоминающих хороший отель. Только есть один нюанс — никто не знает, когда именно автоматический выстрел исполнит приговор: через день или через десятилетия.
Режиссер Алексей Золотовицкий акцентирует внимание на маленьком человеке, который, не имея возможности сопротивляться обстоятельствам, пытается выжить, сохранить себя и найти новую опору. В спектакле, как и в романе Данилова, крепко сплетены лирика, комизм и трагическое начало, что дополнительно сближает выдуманный мир с реальными переживаниями.