«Фигаро»

18+
«Фигаро»
Жанр: Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. Комедия
Режиссер: Егор Равинский
Продолжительность: 3 часа 10 минут с антрактом

23 мая
суббота
18:00
Драмтеатр

ВНИМАНИЕ! В спектакле используется видеопроекция с вращающимся изображением.

Фигаро, весельчак и авантюрист, слуга графа Альмавивы, собирается жениться на камеристке графини Розины – прекрасной юной Сюзанне. Граф в предвкушении – он хочет воспользоваться «правом сеньора» по которому господин обладает невестой в первую брачную ночь прежде своего слуги. Удастся ли Фигаро противостоять дикому обычаю и перехитрить своего господина?

Режиссёр Егор Равинский, воспитанник школы Сергея Женовача, бережно сохраняет поэтику автора, неожиданным образом соединяя в спектакле легкость французской классики с традициями русского психологического театра.

